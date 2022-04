Riforma Csm: via libera della Camera. Cartabia (Giustizia): “Abbiamo proposto la riforma migliore possibile”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera dell'aula della Camera alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm. Il testo, approvato con 328 voti a favore, 41 contrari e 25 astenu- ti, passa ora al Senato. I deputati di Italia Viva si sono astenuti. Contro hanno votato FdI e Alternativa. "Grazie a tutti per il dibattito che ha accompagnato l'iter di questa riforma. Siamo a un passaggio importante", ha detto in Aula la ministra della Giustizia, Cartabia."Abbiamo proposto la riforma migliore possibile ben consapevoli che tutto è perfettibile". - (PRIMAPRESS)