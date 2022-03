Riforma catasto, Brunetta (PA) getta acqua sul fuoco: “La casa non si tocca. Nessuno pagherà di più”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo strascico del voto della riforma del catasto che ieri aveva rigettato l'emendamento di FI-Lega e Fratelli d'Italia, sta creando malumori all'interno di Forza Italia. "Incomprensibile il voto di FI in commissione Finanze alla Camera sul Ddl delega per la riforma del Fisco". Così il ministro della pubblica amministrazione ,Brunetta. "A ottobre - spiega il ministro - la linea condivisa all'interno del partito era chiara e ha portato all'approvazione del provvedimento in CdM da parte dei ministri azzurri,ricorda. E confermo la linea: la casa non si tocca, né ora né mai. Con la revisione del Catasto il contribuente medio non si accorgerà di nulla: l'impegno che il governo ha preso è che nessuno pagherà di più". - (PRIMAPRESS)