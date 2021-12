Ricoveri terapia intensiva: crescono i No-Vax (+32%) e calano i vaccinati (-33%). L'età media dei ricoverati è 64 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle ultime due settimane crescono ancora i pazienti No vax in terapia intensiva: +32%. Calano invece, del 33%, i pazienti ricoverati vaccinati. Non ci sono ricoverati gravi tra chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. Sono i dati dagli ospedali sentinella Fiaso, Federazione aziende sanitarie e ospedaliere. Nell'ultima settimana i ricoveri da Covid segnano complessivamente +10,1%.Età media dei ricoverati, 75 anni tra i vaccinati e 64 anni tra i non vaccinati - (PRIMAPRESS)