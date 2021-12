Revoca green pass: è operativa in G.U. la sospensione temporanea del certificato in caso di positività

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che prevede la revoca temporanea del Green pass a chi risulta positivo.Il certificato viene riattivato dopo la certificata negativizzazione. Le certificazioni revocate vengono comunicate al Gateway europeo affinché siano considerate non valide anche ne- gli altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all'interessato, per il tramite dei dati di contatto disponibili. Il nuovo Dpcm aggiorna le disposizioni del precedente decreto del 17 giugno scorso. - (PRIMAPRESS)