Report Salute-Iss: rischio epidemico moderato ma cresce la variante Delta. La politica indugia sull'uso del green pass

(PRIMAPRESS) - ROMA - La situazione sanitaria legata al coronavirus e alle sue varianti torna a lancirare moderati segnali d'allarme. Secondo quanto si apprende dalla bozza del report settimanale congiunto del Ministero della Salute e l'Istituto Superiore della Sanità (ISS), è segnalato "un peggioramento nel Paese, con quasi tutte le Regioni e province autonome a rischio epidemico moderato". "La trasmissibilità sui soli casi sintomatici -sottolinea il documento- aumenta rispetto alla settimana precedente,sebbene sotto la soglia epidemica,espressione di un aumento di circolazione principalmente in soggetti giovani e più frequentemente asintomatici". Nel report si conferma l'aumento della'variante Delta'. La situazione in corso alza il dibattito sulle misure da intraprendere prima di ulteriore crescita dei livelli di guardia sanitari circa l'introduzione dell'obbligatorietà del green pass dei vaccinati per l'ingresso in esercizi pubblici compresi ristoranti e discoteche. Ma la soluzione che ricalcherebbe quanto sta avvenendo in Francia e in Austria non piace alla destra che non vede di buon occhio un ritorno alle misure restrittive. Ma in questo non si raccoglie il sentiment degli italiani che diligentemente si sono messi in fila per il vaccino e che ora si aspettano di avere dal governo una linea netta sulla necessità di una vaccinazione di gregge per scongiurare un ritorno a mascherine ed altre misure restrittive.

A preoccupare, infatti, è la crescita dell'indice Rt in Italia, salito nell'ultima settimana da 0,66 a 0,91, tornando a sfiorare l'1, la soglia della crescita epidemica, come non succedeva dallo scorso marzo. La Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, ha anche segnalato il deciso aumento dell'incidenza settimanale, salita da 11 casi per centomila abitanti a 19 per centomila. - (PRIMAPRESS)