Remuzzi (Istituto Mario Negri): "Non credo all'immunità di gregge ma alla fine della pandemia nel 2024"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Giuseppe Remuzzi, il direttore dell'Istituto per le ricerche farmacologiche "Mario Negri", interviene sulla dffusione del virus nel paese ammettendo di essere scettico sulla immunità d gregge. "Non c'è una verità assoluta" riguardo il raggiungimento dell'immunità di gregge. Ha detto il direttore dell' Istituto - "Credo che se vogliamo parlare di tempi (per superare il Covid) dobbiamo tener conto che dovremo prendere delle precauzioni almeno per un paio di anni" come sostenuto anche da una ricerca pubblicata dalla rivista Nature che vedeva nel 2024 la fine della pandemia. Remuzzi si è dichiarato "convinto che più ci avviciniamo e più ci rendiamo conto che quella prvisione era realistica". - (PRIMAPRESS)