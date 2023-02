Regionali 2023: Rocca punta sulla sanità nel Lazio e infrastrutture per Fontana in Lombardia: ecco le priorità

(PRIMAPRESS) - ROMA/MiLANO - La disaffezione alla politica c’è stata perché in queste elezioni regionali in Lazio e in Lombardia le percentuali dell’affluenza segnano quasi un dimezzamento rispetto a quelle del 2018. Che fossero un test per giudicare i primi 100 giorni di governo è stato vero solo in parte perché sta di fatto che il 37,20% nel Lazio e 41,68% in Lombardia sono proprio numeri bassi per mostrare l’apprezzamento di un paese per una politica ancora sotto esame. Il Centrodestra ha vinto con percentuali al di sopra del 50 per cento con una affermazione senza storia già nelle prime proiezioni per i candidati Rocca nel Lazio e Fontana in Lombardia. Deludente la prova della Moratti che ha pagato lo scotto di un repentino passaggio al Terzo Polo che non è stato premiato. Al di sotto di una soglia auspicata anche la candidatura nel Lazio del Movimento 5 Stelle della giornalista Donatella Bianchi appena al di sopra del 10%. Il Pd orfano da tempo di una linea politica e di una opposizione strutturata anche in Parlamento paga lo scotto anche di un ritardo nella nomina del nuovo segretario dove si guarda ad una vittoria di Bonaccini inseguito, però dalla Sclein. Letta in queste elezioni ha rimproverato la mancata coalizione di M5S e Terzo Polo ma del resto non c’era nulla che poteva vederli insieme. Le prime dichiarazioni dopo il successo del Centrodestra vedono Francesco Rocca nel Lazio impegnato a risolvere un tema a lui vicino: “risollevare una sanità distante e che mortifica i cittadini". È quindi procedere speditamente alla composizione della Giunta in 18 giorni per lavorare immediatamente e recuperare la fiducia dei cittadini. Soddisfazione in Lombardia per Attilio Fontana: “E' una "vittoria di squadra, portata avanti in maniera coesa" da tutta la coalizione. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana, aveva detto ieri confe- renza stampa, sull'esito del voto che lo conferma governatore della Regione. “Sono soddisfatto che i cittadini abbiano compreso la nostra capacità di affrontare momenti estremamente difficili e complicati", ha aggiunto. Complimenti alla forza della coalizione arrivati anche da Silvio Berlusconi arrivati a Meloni e Salvini che fanno scivolare in secondo piano le esternazioni del Cavaliere sulle posizioni del conflitto Ucraina su cui là premier ha preferito glissare. - (PRIMAPRESS)