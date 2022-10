Referendum digitali: via libera per le iniziative popolari con una piattaforma elettronica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva la piattaforma per la raccolta elettronica delle sottoscrizioni per i referendum e per i progetti di legge di iniziativa popolare. E' stato firmato il decreto attuativo, fa sapere il ministero dell'Innovazione, spiegando che il decreto ha recepito sia le osservazioni del Garante della Privacy che quelle del Ministero della Giustizia. Una volta registrato sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale dando il via alla messa in esercizio della piattaforma. - (PRIMAPRESS)