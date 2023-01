Rai: approvato il budget dal CdA salvato dall'assenza di De Blasio e Agnes

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo qualche spostamento di data il Consiglio di Amministrazione della Rai ha approvato il budget 2023 presentato dall’amministratore delegato Carlo Fuortes. Al voto non hanno partecipato i consiglieri Simona Agnes (Forza Italia) e Igor De Biasio (Lega. Voto contrario, invece, per il membro del M5S, Alessandro di Majo e l'astensione del membro interno Rai, Riccardo Laganà. Voto a favore della Presidente Rai Marinella Soldi che con l'Ad Fuortes costituirebbe la continuità con il precedente governo. Analizzando i voti, dunque, appare evidente che non c'è una maggioranza dell'attuale gestione ma il budget è stato approvato solo per senso di responsabilità per evitare impasse dell'azienda. Nel corso della seduta è stato inoltre approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione. - (PRIMAPRESS)