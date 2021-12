Qualità della vita, Trieste in testa alla classifica anche se il FVG è in zona gialla dalla scorsa settimana

(PRIMAPRESS) - MILANO - Anche se attualmente il Friuli Venezia Giulia è in Zona Gialla (Rischio moderato per il Covid), Trieste risulta la città con la migliore Qualità di vita,nell'indagine del Sole 24 Ore. Conquista il primato anche per Cultura e tempo libero (lasciando qualche dubbio sul parametro adottato per la valutazione sanitaria) mentre è seconda in Affari e lavoro, quarta in Ambiente e Servizi. Segue Milano,dopo lo scivolone del 2020 per effetto del Covid, al terzo posto resta solida Trento. Come ogni anno l' indagine fotografa lo stato del Paese in base a 90 indicatori statistici. In fondo alla classifica le città siciliane: bisogna arrivare all'84° posto, con Agrigento. Introdotto per la 1a volta l'indice di Qualità di vita delle donne. - (PRIMAPRESS)