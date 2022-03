Profughi Ucraina, Costa (Salute): "Vaccini e assistenza sanitaria per 35 mila persone nelle strutture italiane"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 35mila i profughi arrivati in Italia dall'inizio del conflitto in Ucraina, lo riferisce il sottosegretario alla Salute Costa in una intervista di questa mattina. "Sono per la stragrande maggioranza donne e minori (rispettivamente 17mila e 14mila persone) - dice Costa e sul versante sanitario - "le Regioni stanno rispondendo in maniera efficace. Mettiamo a disposizione ovviamente il vaccino, non solo contro Covid, ma anche contro morbillo e polio, quindi massima assistenza". - (PRIMAPRESS)