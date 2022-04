Procida: la cerimonia d’apertura della Capitale della Cultura 2022 si dimentica di Vivara

(PRIMAPRESS) - PROCIDA - Le parole pronunciate ieri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’apertura dell’anno che celebra l’isola di Procida a Capitale della Cultura 2022: “La cultura è un capitale da valorizzare e da investire". Parole che avrebbero avuto un effetto diverso se ci fosse stato un accenno alla situazione in cui versa l’isolotto di Vivara.

L'isolotto, un importante hotspot per le migrazioni del Mediterraneo è grande appena 32 ettari, e collegato alla "capitale italiana della cultura" da un ponte ed è inaccessibile da anni, abbandonato e degradato. Il Presidente della Riserva Rino Esposito si è appena dimesso in plateale segno di protesta contro le Istituzioni locali e nazionali. «Il grande problema di Vivara è che nonostante con decreto 24 giugno 2002 sia stata istituita la riserva naturale statale, l'isola è interamente privata, circostanza rivelatasi incompatibile con le finalità di tutela e valorizzazione descritte nel provvedimento istitutivo – ha evidenziato la Presidente dei GRE Campania, Michelina Caiazzo – ciò è stato un grave handicap, perché nei fatti ha reso impossibile ogni azione di tutela e valorizzazione, depotenziando l'ente gestore e avviando un contenzioso infinito con la proprietà. E ad oggi non solo è impossibile per una scolaresca organizzare una visita guidata a Vivara, ma anche tutelarne i suoi tesori storico-archeologici, geologico-vulcanologici e floro-faunistici. Con grave rischio per gli ecosistemi tutelati al punto da essere sito di importanza comunitaria». «Ottima, pertanto, la richiesta rivolta dal senatore Claudio Barbaro al Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani se questi non ritenga opportuno, in via prioritaria, procedere all'acquisizione al patrimonio dello Stato dell'isola di Vivara quale punto di partenza essenziale per un'effettiva valorizzazione del patrimonio ambientale che essa rappresenta – ha continuato Michelina Caiazzo.