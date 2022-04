Ponte Morandi: il 7 luglio l’inizio del processo per 59 rinviati a giudizio. Non ci sarà Autostrade e Spea

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Dopo oltre tre anni dalla tragedia del Ponte Morandi a Genova, si mette in moto la macchina della giustizia. La prima udienza si terrà il luglio prossimo e porterà dinanzi ai giudici tutti i 59 rinviati a giudizio compreso l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci. Non ci saranno invece i vertici di Autostrade e Spea che hanno patteggiato. Sono queste le decisioni del giudice per l'udienza preliminare. Il processo per il crollo del ponte, che il 14 agosto 2018 provocò 43 morti, comincerà con l'apertura dei fascicoli prodotti dai legali. Lo stesso gup ha accolto le richieste di patteggiamento di Autostrade per l' Italia e Spea,che si occupava della manutenzione.Erano indagate per responsabilità amministrativa. - (PRIMAPRESS)