Pnrr, scuola: reclutamento docenti e formazione entrano nel piano di resilienza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuovo disco verde del Consiglio dei ministri al decreto per accelerare la realizzazione del Pnrr. Nel testo, già approvato dal CdM la scorsa settimana, è entrato il pacchetto scuola con la riforma del reclutamento e della formazione degli insegnanti. Rinviato invece l'esame del decreto legge per l'election day e le regole per consentire alle amministrative la riduzione di un terzo del numero delle firme per presentare le liste. Il Dl slitterebbe al prossimo CdM per l'assenza del ministro Interno, Lamorgese. - (PRIMAPRESS)