Pillola anti-Covid Pfizer: l’Aifa ha definito i criteri d’utilizzo. Da febbraio in distribuzione

ROMA - La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha definito i criteri di utilizzo del medicinale Paxlovid, farmaco antivirale orale per la cura del Covid dell'azienda Pfizer. Il farmaco aveva già avuto nel dicembre 2021 il parere favorevole della CTS per la distribuzione in emergenza. Previsto registro monitoraggio. Il trattamento con Paxlovid deve essere iniziato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. Il Commissario per l'emergenza pandemia, Figliuolo ha annunciato l'arrivo già in febbraio di una partita del farmaco.