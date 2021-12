Pensioni: si apre un cantiere verso la riforma Fornero. Si alla previdenza complementare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il dialogo riaperto ieri sul capitolo pensioni tra il premier Draghi e i sindacati, questa volta seduti insieme allo stesso tavolo, ha lasciato soddisfatti i rappresentanti dei lavoratori. Draghi ha chiarito: "Possiamo lavorare su qualsiasi modifi- ca, purché non sia messa a repentaglio la sostenibilità nel medio e lungo pe- riodo e all'interno del contesto euro- peo". Così, a quanto riferiscono fonti di governo, il premier Draghi nell'in- contro a palazzo Chigi sulla riforma delle pensioni con i sindacati. "Avvieremo subito un programma operati- vo", è l'impegno. Il primo punto al centro dell'incontro con i leader di Cgil, Cisl e Uil, si spiega, è quello di costruire un metodo di consultazione su più ambiti.

I sindacati si sono mostrati soddisfatti: abbiamo consegnato al governo la proposta unitaria sulla riforma delle pen- sioni: non ci interessa discutere qual- che aggiustamento, ma fare una riforma che corregga distorsioni della Fornero" Così il segretario Cgil, Landini, dopo l'incontro a P.Chigi. "Il governo si è impegnato a farci aver domani un calen- dario di incontri da avviare nei pros- simi giorni",ha comunicato. "Apriremo tre confronti-dice Bombardieri,Uil-sulla flessibilità in uscita,su previdenza per giovani e donne e sulla previdenza complementare".Soddisfatto Sbarra,Cisl: "Finalmente apriamo un cantiere per la riforma Fornero".