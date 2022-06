Pagamenti digitali: da oggi scattano le sanzioni per commercianti e professionisti senza Pos

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'entrata in vigore del pagamento con il Pos anche per i lavoratori autonomi, scattano da oggi già le prime sanzioni per com- mercianti e professionisti che non consentiranno ai consumatori di pagare con la moneta eletrronica. La sanzione amministrativa è di 30 euro, maggiorata del 4% calcolato sull'importo per cui non è stato utilizzato il Pos. L'obbligo del Pos era stato già introdotto dal governo Monti nel 2014 e confermato successivamente nel 2020, ma al contrario di oggi non erano mai state introdotte le sanzioni. Sanzioni, tuttavia che hanno suscitato le reazioni di alcune categorie di commercio che continuano a denunciare commissioni troppo alte da parte delle banche rendendo marginali i guadagni su vendite di pochi euro. - (PRIMAPRESS)