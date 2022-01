Omicron2: il "virus mutante" arriva anche in Italia. Più contagioso ma meno aggressivo

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Ormai la definizione di "virus mutante" è quella che meglio si addice al SarsCovid-19. Il laboratorio d'Igiene del Policlinico San Martino di Genova ha sequenziato, per la prima volta in Italia, la variante Omicron 2. Due i casi accertati,uno con il sequenziamento di routine al San Martino, l'altro su un campione del monitoraggio settimanale che coinvolge lo stesso laboratorio. In base ai dati raccolti finora in Gran Bretagna e Danimarca, dove si sta diffondendo, Omicron 2 sarebbe più contagiosa ma non più aggressiva. - (PRIMAPRESS)