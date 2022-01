Omicron: dei test dell’ISS rivelano la presenza del 28,4% del virus nelle acque reflue

(PRIMAPRESS) - ROMA - Uno studio dell'Iss, rivela che il virus di Omicron risulta presente in 28,4% test delle acque reflue. I campioni delle acque reflue indicano un forte incremento della circolazione della variante Omicron in Italia nelle tre settimane tra il 5 e il 25 dicembre Lo affermano i risultati della Flash Survey straordinaria su Omicron, che ha analizzato 282 campioni di acque reflue raccolti in 98 punti di campionamento di 16 Regioni/Province Autonome. In totale, 80 campioni (28.4%) sono stati identificati come positivi alla varian- te Omicron mediante un test molecolare rapido messo a punto dall'Istituto Superiore di Sanità. - (PRIMAPRESS)