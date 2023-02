Omicidio nautico: il Senato approverà questa settimana la modifica all’articolo 589

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva in Senato questa settimana, dopo il passaggio in Commissione giustizia la discussione per l'approvazione del decreto legge del "reato di omicidio nautico". Ad un anno di distanza arriva in Aula per l'approvazione definitiva di una sanzione che va a colmare un vuoto normativo come invece previsto per l'omicidio stradale. Le morti sul Lago di Garda della scorsa estate ha dato una accelerata all'approvazione del provvedimento che modifica l'Art. 589-bis. – (Omicidio stradale o nautico) – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. - (PRIMAPRESS)