Omicidio Mastropietro, per Oseghale la Cassazione ordina un appello-bis sulla violenza sessuale

(PRIMAPRESS) - ROMA - È annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante relativa alla violenza sessuale che andrà rivalutata in un processo d'appello bis a Perugia. Questa la decisione della prima sezione penale della Cassazione nei confronti di Innocent Oseghale, nell'ambito del processo sull'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. Ed è questo che modifica la notizia circolata sui primi lanci d'agenzia di una conferma ergastolo Oseghale da parte della Corte di Cassazione per Innocent Oseghale, 32enne pusher nigeriano, per l'omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata. Questo significa che che Oseghale potrebbe anche evitare l'ergastolo se dovesse cadere l'aggravante della violenza. Delusa e scossa la madre di Pamela che dice: "Sono 4 anni che aspetto giustizia"."Ammazzano,violentano,fanno a pezzi e lo Stato non fa nulla". - (PRIMAPRESS)