Olimpiadi Milano-Cortina 2026: nominato Commissario per velocizzare infrastrutture

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per accelerare l’attuazione delle opere per le Olimpiadi "Milano-Cortina 2026", con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono stati individuati otto interventi infrastrutturali per i quali, data la particolare difficoltà esecutiva e la complessità delle procedure tecnico-amministrative, è stato nominato commissario straordinario Luigi Valerio Sant’Andrea, attuale amministratore delegato della società “Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA”. Si tratta di sette opere stradali ed una infrastruttura ferroviaria: SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate; SS 36 Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana; Tangenziale Sud di Sondrio; SS 42 "del Tonale e della Mendola" nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico; Lotto 1 Comune di Trescore Balneario e Lotto 2 Comune di Entratico; SS 639 Variante di Vercurago; SS 51 Variante di Cortina; SS 51 Variante Longarone; Interventi di soppressione passaggi a livello su SS 38 linea Milano-Lecco-Sondrio-Triano.

Per il viceministro Alessandro Morelli, con delega alle opere infrastrutturali olimpiche, "oggi si compie un nuovo passo avanti nel percorso verso le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Un importante segnale di concretezza, a pochi giorni dall'arrivo in Italia della bandiera a cinque cerchi, che conferma l'impegno del Governo per la riuscita di un evento che darà lustro al nostro Paese e lascerà ai territori interessati un'eredità infrastrutturale senza precedenti".



