Oggi prima campanella di scuola per 6 regioni dall'Abruzzo al Veneto senza mascherina

(PRIMAPRESS) - ROMA - La campanella della scuola questa mattina è suonata in 6 regioni del Paese. Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, e nella provincia di Trento. La novità di quest'anno è che si torna in classe senza mascherine (ad accezione dei fragili), senza distanziamento, senza personale aggiuntivo Covid e senza didattica a distanza. In altre parole si torna ad una normalità che ormai guarda al Covid come una normale influenza ma solo per i vaccinati.

Domani 13 settembre l'ingresso a scuola toccherà alla Campania, mentre mercoledì a Calabria,Liguria,Marche,Puglia,Sardegna, Umbria e Molise; il 15 settembre a Lazio, Emilia Romagna e Toscana. Le ultime a rientrare saranno Val d'Aosta e Sicilia il 19 settembre. - (PRIMAPRESS)