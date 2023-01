Nuovi incarichi e rinnovi nella Pubblica Amministrazione: dallo Sport all’Agenzia delle Entrate, Dogane e Difesa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri del 10 gennaio ha assegnato nuovi incarichi con decreto. Su proposta del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, è stata nominata Federica Celestini Campanari alla Direzione generale dell’Agenzia nazionale per i giovani. Per la Difesa è arrivata la nomina a Generale di Corpo d'Armata di Giovanni Maria Iannucci, Franco Federici e Mauro D’Ubaldi. Per l'Economia è stato conferito l'incarico a Direttore delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli a Roberto Alesse mentre è stato rinnovato l'incarico al Direttore delle Agenzie delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini e al Demanio è stata indicata Alessandra dal Verme. - (PRIMAPRESS)