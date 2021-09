Napoli: il Gratta e Vinci da 500 mila euro sarà pagato alla donna a cui era stato sottratto. L'ex tabaccaio è in carcere

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Con un finale da film alla Totò e centinaia di biglietti giocati al lotto traendo spunto dalla smorfia, si è conclusa la vicenda del biglietto vincente della lotteria sottratto alla legittima anziana proprietaria. La donna potrà finalmente incassare la somma di denaro vinta con un 'Gratta e vinci' da mezzo milione di euro, poi rubato dal tabaccaio che glielo aveva venduto. L'uomo, 57 anni, è in carcere. Stava partendo per le Canarie. Il biglietto vincente era in una banca a Latina. L'Agenzia delle accise,dogane e monopoli ha recuperato, dopo il dissequestro della procura di Napoli, il tagliando sottratto alla donna di 69 anni settimane fa. Lo riferisce la stessa Agenzia che ha avviato la pratica di pagamento. - (PRIMAPRESS)