Musei Vaticani: denunciato il turista Usa di origini egiziane che ha abbattuto due busti distruggendoli

CITTÀ DEL VATICANO - E' stato denunciato per danneggiamento aggravato il turista statunitense di 65 anni, nato in Egitto, che ha gettato a terra due sculture nei Musei Vaticani a Roma. Un gesto che sarebbe riconducibile a uno stato di disagio psichico. L'uomo, che ha precedenti per atti osceni in luogo pubblico negli Stati Uniti, avrebbe agito per attirare l'attenzione del Papa. Dal Vaticano si apprende che il restauro arriverà a costare 15mila euro e che le opere non torneranno mai più come prima.