Morte Martina Rossi, la Cassazione ha confermato le condanne a 3 anni per Albertoni e Vanneschi

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cassazione ha confermato le due condanne a 3 anni per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due aretini condannati per tentata violenza sessuale di gruppo in relazione alla morte di Martina Rossi, la 20enne genovese precipitata nel 2011 dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca (Spagna), dove era in vacanza con le amiche. Il verdetto è arrivato dopo quasi due ore di camera di consiglio.Per i giudici precipitò nel tentativo di sottrarsi "a una aggressione sessuale perpetrata a suo danno dagli imputati". - (PRIMAPRESS)