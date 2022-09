Moby Prince: la Commissione d’inchiesta ha accertato la presenza di una terza nave

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla Commissione del disastro della nave Moby Prince arriva la conferma di quanto si sospettava ma senza portare elementi nuovi nell'inchiesta. "La Moby Prince è andata a collidere con la petroliera Agip Abruzzo per colpa della presenza di una terza nave". Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta Andrea Romano, presentando la relazione conclusiva. "Purtroppo questa nave non è stata identificata con certezza". Nell'incidente dell'aprile 1991,al por- to di Livorno, morirono 140 persone. "Ci sono 2 possibili ipotesi", spiega Romano. "La presenza di un peschereccio somalo o di bettoline impegnate in rifornimenti clandestini". - (PRIMAPRESS)