Misure Covid: quarantena a 5 giorni anche per asintomatici. Obbligatoria la mascherina Ffp2 nei 5 giorni successivi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scende da 10 a 5 giorni la quarantena prevista per i non vaccinati, o che abbianco ricevuto solo il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni, in caso di contatti stretti con persone positive al virus. Lo prevede una circolare del mini- stero della Salute, che aggiorna le misire di quarantena e autosorveglianza. Il provvedimento si applica agli asintomatici. In ogni caso, la fine della quarantena è condizionata all'esito negativo di un test finale rapido o molecolare. Ed è obbligatorio portare la mascherina Ffp2 a nei 5 giorni seguenti. - (PRIMAPRESS)