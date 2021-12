Misure Covid: nel Lazio obbligo mascherine all”aperto da giovedì 23 dicembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel Lazio, già da giovedì 23 dicembre si dovranno indossare le mascherine all'aperto: "Ho firmato l'ordinanza che prevede l' obbligo di mascherine all'aperto nella Regione Lazio". Lo annuncia il presidente del Lazio Nicola Zingaretti. L'ordinanza entra in vigore da giovedì 23 dicembre in tutta la Regione. Disposto anche l'esecuzione del test per tutto il personale sanitario con periodicità non superiore a 10 giorni. Saranno esentati dalla mascherina all' aperto i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie incompatibili con l'uso della mascherina e quanti esercitano attività sportive. - (PRIMAPRESS)