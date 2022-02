Milleproroghe, Stefani (Disabilità): Raddoppio risorse per assistenti alunni. 200 mln a Regioni e Comuni

(PRIMAPRESS) - ROMA - “L’approvazione in commissione nel decreto Milleproroghe - in linea con l’azione già intrapresa nella Legge di bilancio che ha stanziato risorse aggiuntive, destinate agli assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità - è certamente una buona notizia. Come Ministero abbiamo sostenuto e promosso convintamente quest’azione e siamo felici di questo primo importante passo. Raddoppiano così le risorse a disposizione di queste attività, arrivando ad un totale di 200 milioni”.

Lo comunica il ministro per le Disabilità, Erika Stefani. “Un’iniziativa parlamentare che prosegue nella direzione già tracciata dalla Legge di Bilancio, stanziando risorse aggiuntive a quanto inizialmente previsto in precedenza. Un fondo complessivo che ora ha una dotazione raddoppiata da destinare a Regioni e Comuni, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle scuole di ogni ordine e grado, e che ogni anno andrà suddiviso entro giugno, per consentire un’adeguata programmazione degli anni scolastici. Non resta quindi che attendere il vaglio definitivo del Parlamento sul Milleproroghe, che auspichiamo avverrà in tempi brevi” ha concluso. - (PRIMAPRESS)