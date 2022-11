Milano: Letizia Moratti si è dimessa da assessora al Welfare della Regione Lombardia in disaccordo con Fontana

(PRIMAPRESS) - MILANO - Letizia Moratti si è dimessa da vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia. Moratti era entrata nel governo regionale, guidato dal leghista Attilio Fontana, nel gennaio del 2021: aveva preso il posto che era stato di Giulio Gallera, come lei di Forza Italia, che nei mesi precedenti era stato molto criticato per la sua gestione della crisi provocata dall’epidemia da coronavirus, definita da molti poco efficace.

Moratti, che tra il 2006 e il 2011 era stata sindaca di Milano, ha spiegato le dimissioni in una nota in cui ha criticato duramente l’operato di Fontana, ma anche le decisioni del nuovo governo di Giorgia Meloni sulle questioni sanitarie. Ha definito le sue dimissioni «un forte segnale rispetto alle lentezze e alle difficoltà nell’azione di questa Amministrazione, che a mio avviso non risponde più all’interesse dei cittadini lombardi».Letizia Moratti



