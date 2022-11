Migranti, Piantedosi (Interni): “Si a corridori umanitari per vulnerabili. Navi Ong non inoffensive”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'informativa del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi è stata puntuale per rappresentare il fenomeno delle immigrazioni prima alla Camera e poi al Senato: "Siamo per attivare corridoi umanitari per le persone vulnerabili", "dobbiamo creare percorsi legali di ingresso per i Paesi che collaborano alla prevenzione delle partenze illegali e ai rimpatri".Così Piantedosi, ministro Interno, nell'informativa al Senato sui migranti "In Italia non si entra illegalmente", "serve una nuova politica europea"."La presenza di navi Ong continua a rappre- sentare un fattore di attrazione" per i migranti e per le organizzazioni criminali",è legittimo ritenere"non inoffensive" le navi delle Ong. - (PRIMAPRESS)