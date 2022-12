Migranti: arriva la stretta per le Ong. Un nuovo codice del CdM prevede anche il sequestro delle navi

(PRIMAPRESS) - ROMA - La stretta sulle Ong ed i salvataggi in mare, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri ha sollevato un polverone tra le opposizioni anche se con toni diversi. Ma a pesare sulla decisione sono stati anche i fatti recenti in cui hanno visto prima esplodere il caso della suocera del deputato Soumahoro e poi quello del Qatargate sul cui sfondo c'era giro di danaro e truffe. Quella delle attività delle Ong è una questione che si trascina da anni e il governo Meloni ha voluto istituire un codice per le Ong con multe e confische per chi non rispetta le nuove regole. Le navi, di fatto, potranno transitare e intervenire solo per i soccorsi: sotto il controllo e le indicazioni delle autorità territoriali per evitare che i trafficanti possono continuare la loro attività di lasciare in mezzo al mare, in condizioni precarie, centinaia di migranti e poi avvertire le navi Ong. Un corto circuito da interrompere spiegano le fonti governative che con questo provvedimento prevedono sanzioni amministrative per il comandante, l'armatore e il proprietario. - (PRIMAPRESS)