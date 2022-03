Medici ucraini: i professionisti sanitari da oggi potranno esercitare in Italia fino al 4 marzo 2023

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da oggi medici e professionisti sanitari ucraini possono esercitare fino al 4 marzo 2023 in via temporanea. Così il decreto'Misure urgenti' per l'Ucraina, in Gazzetta. "E' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociò-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24/2/22 che intendono esercitare nel territorio nazionale, in strutture sanitarie pubbliche o private,con qualirica estera regolata da direttive Ue" - (PRIMAPRESS)