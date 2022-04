Mascherina: dal 1° maggio salta l'obbligo anche al chiuso. Il dubbio mezzi pubblici e scuola

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal primo maggio potrebbero essere introdotte alcune novità sull’uso obbligatorio delle mascherine per contenere la pandemia di Coronavirus. Secondo gli obiettivi del Governo Draghi ci sarà l’abolizione delle mascherine anche al chiuso compresi, probabilmente, i mezzi di trasporto pubblico come ha confermato anche questa mattina il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa ma dichiarandosi più prudente in questo caso. «Credo che la direzione sia quella che si passi a una raccomandazione sull’uso delle mascherine – ha spiegato il sottosegretario – perché sono convinto che in questi due anni gli italiani abbiano preso una consapevolezza diversa, come è successo le mascherine all’aperto, dato che vedo cittadini che le indossano ancora». Tra i nodi da sciogliere resta quello relativo al prolungamento dell’su cui Costa dà parere favorevole. Diverso invece il parere personale del sottosegretario sull’uso delle mascherine a scuola: «I bambini sono seduti al loro posto, penso che oggettivamente anche per loro si possa valutare di non metterle, ma questa è la mia posizione», dopodiché ci si confronterà e «si troverà una sintesi» tra gli esperti dell’Iss e quelli del Ministero della Salute. Ma queste anticipazioni, tuttavia, sembrano non coincidere con un leggero rialzo dei contagi e dei ricoveri anche se la virulenza del virus sembra essersi attutita. - (PRIMAPRESS)