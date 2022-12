Manovra 2023: il si dell’Aula alla fiducia con 221 voti, 152 contrari e 4 astenuti. Nella notte il voto per l’approvazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si alla fiducia alla Manovra 2023 con l'ok della Camera: 221 i sì, 152 no e 4 astenuti. Le votazioni della Camera proseguono sulle tabelle, sugli ordini del giorno infine il voto finale. Il ddl di bilancio, se sarà approvato dalla Camera, andrà al Senato in seconda lettura. Per evitare l'esercizio provvisorio il ddl va approvato definitivamente entro il 31 dicembre. - (PRIMAPRESS)