Manovra 2023, Giorgetti (Mef): “Pensioni minime a 600 euro”. Via la norma Pos ma si guarda a ristori

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Passa da 20 a 25mila" il tetto del reddito per il taglio del cuneo di un ulteriore punto percentuale". Così Giorgetti in commissione Bilancio alla Camera sulla manovra economica. "Previsto l'innalzamento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75. Proroga Rdc ridotta da 8 a 7 mesi. Marcia indietro sulla norma del Pos che è stata eleminata dalla bozza del provvedimento che entro il prossimo 20 dovrebbe andare alle Camere. In alternativa, come anticipato anche dalla premier Giorgia Meloni, si sta studiando una forma di ristoro. Termine per il superbonus al 31/12/2022. Mutui:norma per passare da variabile a fisso. Sale indicizzazione per pensioni 5 volte la minima".

Intanto in serata si è consumata una protesta in Commissione Bilancio, la seduta è stata sospesa tra le proteste delle opposizioni che hanno abbandonato la sala del Mappamondo. "La manovra se la fanno da soli, sono 7 volte che dicono che daranno il pacchetto di emendamenti del governo, due ore prima dell'arrivo del ministro. Il pacchetto non c'è, il ministro verrebbe solo a fare il comizio, non glielo consentiamo",spiega la capogruppo Pd, Serracchiani, lasciando l'aula. E Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra: la bollinatura che manca è una scusa per coprire le lacune del governo. - (PRIMAPRESS)