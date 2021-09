Mafie: nella relazione semestrale della DIA la metamorfosi del crimine nel sistema imprenditoriale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se la corretta gestione dei fondi UE che l’Italia sta ricevendo per il suo piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) saranno utilizzati con oculatezza per rilanciare il paese dopo la pandemia, ci sarà una ripresa economica che tuttavia non sarà immediata. La parte più fragile e periferica del paese potrebbe continuare ad essere in sofferenza economica. “Delle difficoltà finanziarie dei cittadini e delle imprese potrebbero approfittare le organizzazioni malavitose, per altro sempre più orientate verso una sorta di metamorfosi evolutiva volta a ridurre le strategie cruente per concentrarsi progressivamente sulla silente infiltrazione del sistema imprenditoriale”. Lo scrive la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), nel suo rapporto semestrale (II semestre 2020) pubblicata sul sito del Senato. “Alla luce di queste considerazioni si legge nel rapporto - la Relazione di questo semestre è orientata sull’analisi e l’interpretazione delle possibili strategie d’azione e linee di tendenza evolutive, soprattutto sul piano imprenditoriale nel medio-lungo periodo, delle organizzazioni mafiose che non conoscono confini di settore, geografici e relazionali specie con riferimento al mondo finanziario, politico-amministrativo e delle professioni”. Le organizzazioni come ‘ndrangheta e camorra continuano a risultare fortemente radicate sui territori e nel tessuto sociale mostrando grandi capacità rigenerative. Il settore del gioco d’azzardo o delle scommesse continua ad alimentare, anche con circuiti paralleli a quelli legali, le risorse a disposizione. Ma sono anche settori come il contrabbando di prodotti come carburanti a generare sensibili profitti. L’attività svolta sopratutto in quelle aree grigie delle imprese e con notevole azione di riciclaggio di denaro proveniente da fonti illecite, ha portato la Dia ad effettuare oltre 287 mila sequestri e 181 mila confische bloccando 364 aziende legate ad organizzazioni criminali. - (PRIMAPRESS)