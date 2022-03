Lucio Dalla: a 10 dalla scomparsa del poeta della musica italiana d’autore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono trascorsi 10 anni da quando Lucio Dalla si è spento la sera prima la sua ultima esibizione dal vivo, a Montreux in Svizzera. Una carriera lunga cinquant’anni trascorsi ad intrecciare parole e melodie lasciando brani senza tempo. Dalla è stato un autodidatta eppure sin da ragazzo è riuscito a scalare lo star system della musica a cominciare dai grandi del jazz come Chet Baker. Poi è stato capace di creare, prima ancora che uno stile, un suo codice musicale, plasmando e reinventando a suo piacimento la forma canzone. Uno così poteva nascere solo a Bologna, la città madre cui è rimasto legato per tutta la vita, culla italiana del jazz, riferimento dei giovani cantautori, centro propulsore della creatività del nostro Paese a cavallo tra gli anni 70 e 80. E non si può capire Dalla senza Bologna, quella delle osterie e di piazza Grande, uno dei più celebri luoghi della mente delle sue canzoni. Per come si sono evolute la scena e l'industria musicali oggi non sarebbe stata possibile una carriera come la sua: un lento e tutt'altro che facile avvicinamento al successo accompagnato da una certa diffidenza nei confronti di un talento dai comportamenti imprevedibili. Alla fine il vero successo è cominciato nel 1977 con "Com'è profondo il mare" quando aveva 34 anni e poi l'iconica Caruso. - (PRIMAPRESS)