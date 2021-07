Licenze obbligatorie: approvato alla Camera l’emendamento per la concessione di brevetti sanitari in energenze

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o vaccini,considerati essenziali per la salute, a concederne l'uso ad altri soggetti qualora si trovi ad affrontare un'emergenza sanitaria Lo prevede un emendamento al Dl Recovery approvato in commissione alla Camera, che apre alle cosiddette "licenze obbligatorie" per un periodo di tempo che non può superare i 12 mesi dalla fine dell'emergenza. - (PRIMAPRESS)