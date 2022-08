Le “parlamentarie” del M5S dicono “Si” al listino blindato dei fedelissimi di Conte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le "parlamentarie" del M5S conclusesi ieri notte hanno detto "sì" al listino di candidati proposto dal leader Giuseppe Conte. Si tratta di 15 nomi per cui vigerà il criterio di priorità dei seggi blindati. Alla chiamata per la formazione della lista contiamo hanno risposto Sì 43.282 iscritti, pari all'86,54% dei voti espressi, i voti contrari sono arrivati da 6.732 iscritti pari al 13,46% dei voti validi. "Entusiasmo e partecipazione: un sentito grazie alla comunità M5S per la grande affluenza a queste 'parlamentarie'", ha commentato Conte nella notte su Facebook.

Tra i nomi, del listino Conte spiccano quelli dell’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e delll’ex procuratore generale e componente del pool antimafia di Palermo Roberto Scarpinato, a riprova di un rinnovato ‘patto’ tra 5 Stelle e “partito dei pm”. Sul fronte politico invece nell’elenco dei 15 ci sono i nomi degli attuali vicepresidenti del Movimento Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde e Mario Turco. A loro si aggiunge l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino e l’ex ministro Stefano Patuanelli, i capigruppo di Senato e Camera Mariolina Castellone e Francesco Silvestri, l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, la la senatrice e sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia, il senatore e fedelissimo contiano Ettore Licheri. Quindi due nomi a sorpresa: il professor Livio De Santoli, esperto di transizione ecologica ed energetica, e il notaio Alfonso Colucci, che ricopre anche le funzioni di organo di Controllo del Movimento 5 Stelle e di Coordinatore del settore legale del Movimento. - (PRIMAPRESS)