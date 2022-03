Lavoro: la Rai condannata per comportamento anti-sindacale per il taglio dei Tgr notturni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ceo della Rai, Carlo Fuortes perde il braccio di ferro con l'Usigrai sulla riduzione dell'offerta informativa dei Tg regionali. Il Tribunale civile di Roma ha condannato la Rai per comportamento antisindacale per il taglio dal 9 gennaio delle edizioni notturne della Tgr, decise dall’azienda. Il ricorso era stato avanzata dall’Associazione Stampa Romana su indicazione dell’ Usigrai , sindacato dei giornalisti Rai. Il ricorso dell’Usigrai, è stato accolto con “l’accertamento che la decisione di rimodulazione dell’offerta informativa del Tgr mediante la cancellazione delle edizioni notturne dei Tg Regionali è antisindacale perché avvenuta senza la preventiva consultazione del competente organismo sindacale ex art. 21 dell’Accordo Integrativo Rai-Usigrai di avviare la preventiva consultazione secondo le modalità previste”, e di “assicurare l’informativa prevista dall’art. 34 del Cnlg”, prima “dell’adozione della decisione di modifica del palinsesto di programmazione aziendale”. Ma di fatto l'amministratore delegato sarebbe intervenuto sul piano editoriale dell'informazione regionale ritenuta essenziale nel servizio pubblico. - (PRIMAPRESS)