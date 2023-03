L'Inps celebra il 125° anniversario della sua fondazione. La cerimonia con il presidente Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà domani 3 marzo alle ore 11 al Palazzo Wedekind di Piazza Colonna a Roma, la Cerimonia in occasione del 125° anniversario della fondazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L’evento “L’Evoluzione del Welfare e del Lavoro per innovare il Paese – Celebrazione del 125° anniversario dell’Istituto (1898 – 2023)”, presso la Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind in Roma, verrà trasmesso in streaming alle ore 11. Sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della cerimonia, coordinata da Francesco Giorgino (Luiss Università Guido Carli), interverranno Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale, che presenterà una relazione dal titolo: “Solidarietà alla prova. Corte Costituzionale, sicurezza sociale e diritti”. - (PRIMAPRESS)