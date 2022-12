L’anarchico Alfredo Cospito resta al 41 bis. Tribunale Sorveglianza: “È un soggetto pericoloso”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto con il 41 bis nel carcere di Sassari, dovrà restare in regime di alta sicurezza. Secondo il Tribunale di Sorveglianza di Roma, dovrà restare al 41 bis perché è un soggetto pericoloso. La detenzione ordinaria non consente di contrastare adeguatamente l'elevato rischio che Cospito puó esercitare nel suo ruolo piramidale nell'associazione di appartenenza". Con questa motivazione il Tribumale ha respinto il ricorso del legale dell'anarchico Cospito è detenuto a Sassari in regime di 41 bis ed è in sciopero della fame. E' accusato di strage politica per un attentato a una caserma dei carabinieri nel Cuneese, nel 2006. Non ci furono morti, né feriti. - (PRIMAPRESS)