Istat: +20% di vittime stradali nel 2021. Quadruplicati gli incidenti di monopattino

ROMA - Gli incidenti stradali hanno fatto registrare il +20% di morti nel 2021 seconso un rapporto Istat. Le vittime sono state 2.875 (+20% sul 2020) e i feriti 204.728 (+28,6%) in 151.875 incidenti stradali (+28,4%). Sono tutti numeri in crescita rispetto al 2020, ma ancora in calo in confronto al 2019, influenzati dalle misure contro la pandemia. Quasi quadruplicati nel 2021 gli incidenti in monopattino: da 564 del 2020 a 2.101 nel 2021.