ISS: dopo due vaccinazioni a 6 mesi la protezione cala del 50%. Aumentano ricoveri tra non vaccinati

ROMA - Dopo sei mesi dal completamento del ciclo di vaccinazione, l'efficacia vaccinale scende dal 76% al 50% rispetto ai non vaccinati. E' quanto rilevato dall' Istituto Superiore di Sanità nel report settimanale esteso pubblicato oggi. Calo meno evidente della protezione dopo 6 mesi dalla malattia severa:l'efficacia decresce del 10%,passando dal 92% all'82% rispetto ai non vaccinati. Ricoveri tra non vaccinati sono 7 volte più alti di vaccinati da meno di 6 mesi e 6 volte più di vaccinati oltre 6 mesi