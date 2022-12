Intercettazioni, Nordio (Giustizia): “Devono essere strumento di ricerca della prova”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Le intercettazioni devono essere solo uno strumento per la ricerca della prova non la prova in sé". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio,che ha annunciato una riforma delle intercettazioni. "Lo dimostra l'inchiesta di Bruxelles" sul Qatargate, "come quella sul Mose di Venezia che ho coordinato. Intercetta- zioni e pedinamenti hanno portato alla prova del reato, le somme di denaro". "Purtroppo in Italia se n'è fatto un uso strumentale",sottolinea Nordio. "Ma per i reati di terrorismo e mafia sulle intercettazioni non si tocca nulla". - (PRIMAPRESS)