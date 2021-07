Inps, oltre 75 mila richieste online per l’assegno di famiglia. Entro il 30 settembre per chiedere anche gli arretrati

(PRIMAPRESS) - ROMA - INPS, a meno di 2 giorni dall'apertura della procedura sono pervenute già 75mila domande per l'assegno temporaneo sul sito dell'Istituto. In totale per oltre 125.000 minori, con l'87% delle richieste inoltrate online direttamente dai cittadini. C'è tempo fino al 31 dicembre, ed entro il 30 settembre per avere gli arretrati a partire dal primo luglio. L'assegno temporaneo e' il sussidio che può richiedere chiunque abbia figli minori di 18 anni e va a sostituire gli altri sussidi previsti finora. - (PRIMAPRESS)