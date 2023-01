Incontro Meloni-von der Leyen: “Scambio vedute su Pnrr, migranti, energia in vista Consiglio europeo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Il colloquio,di un'ora e un quarto, "ha rappresentato un'ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all'economia e alla migrazione", è affermato in una nota diffusa da Palazzo Chigi. "In tema di ripresa economica, è stato inoltre riaffermato l'impegno del governo italiano sul Pnrr". - (PRIMAPRESS)